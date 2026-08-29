Panamá suma 36 nuevos guardaparques para proteger sus áreas naturales

MiAmbiente señaló que, durante la actual administración, la cantidad de guardaparques en el país aumentó de 140 a más de 530 , con más de 350 nuevos agentes graduados en quince promociones , ampliando la capacidad de vigilancia y respuesta ante amenazas como la deforestación, caza y pesca ilegal, contaminación y otras infracciones ambientales .

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 36 nuevos guardaparques, entre ellos seis mujeres y 30 hombres, se incorporan a las labores de vigilancia y conservación de las áreas protegidas de Panamá, tras culminar su proceso de formación como parte de la decimosexta promoción.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que los nuevos funcionarios serán asignados a áreas protegidas ubicadas en las provincias de Coclé, Colón, Chiriquí, Herrera, Los Santos y Panamá Oeste, donde tendrán entre sus principales responsabilidades la conservación de los ecosistemas, el manejo sostenible de los recursos naturales y la vigilancia del cumplimiento de las normas ambientales.

La institución destacó que esta nueva promoción forma parte del fortalecimiento del recurso humano destinado a proteger el patrimonio natural del país.

Formación especializada

Los nuevos guardaparques recibieron capacitación en conservación de ecosistemas y biodiversidad, gestión de áreas protegidas, control y vigilancia ambiental, además de técnicas de patrullaje en diferentes entornos.

El programa también incluyó formación en primeros auxilios, supervivencia en ambientes naturales y manejo de herramientas de navegación, como GPS y brújulas.

La preparación fue desarrollada mediante una colaboración entre MiAmbiente, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) y el Servicio de Policía Ambiental, Rural y Turística.

Durante la ceremonia de graduación también se reconoció el respaldo de expertos de la Universidad Estatal de Colorado, en Estados Unidos, quienes participaron en el proceso de capacitación de los nuevos guardaparques, así como de jefes y coordinadores de áreas protegidas.

Más de 530 guardaparques

MiAmbiente señaló que, durante la actual administración, la cantidad de guardaparques en el país aumentó de 140 a más de 530, con más de 350 nuevos agentes graduados en quince promociones, ampliando la capacidad de vigilancia y respuesta ante amenazas como la deforestación, caza y pesca ilegal, contaminación y otras infracciones ambientales.

A través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) también se mantiene un programa de formación continua. Durante 2026, más de 40 guardaparques han recibido capacitación especializada en áreas como manejo de botes y técnicas de abordaje, protección ambiental, gestión de áreas protegidas y buceo especializado.

Panamá protege el 33% de su territorio terrestre

Actualmente, Panamá cuenta con 124 áreas protegidas, que abarcan aproximadamente el 33% de su superficie terrestre y el 54% de su mar territorial.

Entre estas se encuentran 19 parques nacionales, incluyendo Darién, Coiba, Soberanía, Chagres y Volcán Barú, espacios que resguardan ecosistemas de alto valor y que, de acuerdo con su categoría y normativa, permiten actividades como investigación científica, educación ambiental, recreación y turismo sostenible.

La incorporación de los nuevos guardaparques busca fortalecer la presencia institucional en estos territorios y garantizar una mayor capacidad para prevenir, detectar y responder ante amenazas que puedan afectar los recursos naturales del país.