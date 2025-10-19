TalenPro 2025: Una final llena de jóvenes talentos con arte y propósito social. Conozca los ganadores

TalenPro sigue demostrando que el talento juvenil, cuando se une al compromiso social, puede cambiar realidades.

Ciudad de Panamá/La Arena Roberto Durán vibró la noche de este domingo 19 de octubre con la gran final de TalenPro 2025, el movimiento educativo y artístico impulsado por la cantautora Erika Ender a través de su Fundación Puertas Abiertas.

Más que un concurso, TalenPro se consolida como una plataforma de transformación social que este año tuvo como propósito apoyar los comedores escolares de los centros educativos más necesitados del país.

Tras una competencia regional que reunió a más de 2,000 estudiantes de secundaria en las zonas Este, Centro y Oeste, la noche final coronó a cuatro ganadores nacionales, cada uno destacando no solo por su talento, sino por el mensaje social detrás de sus propuestas.

Nota relacionada: TalenPro 2025 enfocará su misión en combatir la desnutrición infantil a través de los comedores escolares

En la categoría Mejor Audiovisual, el premio fue para V.I.D.A., del Colegio Bilingüe Eben-ezer (Zona Este).

Por su parte, Bloom’s Dance Crew, del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany (también Zona Este), se alzó con el galardón a Mejor Grupo de Baile.

El premio a Mejor Canción fue para John Barría, del Colegio Padre Segundo Familiar Cano (Zona Centro).

Finalmente, Arianis García, del Instituto Carmen Conte Lombardo (Zona Centro), se llevó el reconocimiento como Mejor Intérprete.

Finalistas por zona

Zona Este:

Mejor Audiovisual: V.I.D.A. — Colegio Bilingüe Eben-ezer

Mejor Grupo de Baile: Bloom’s Dance Crew — Centro Educativo Guillermo Endara Galimany

Mejor Canción: María Estrada — The Oxford School

Mejor Intérprete: Daniella Acosta — Colegio San Vicente de Paul

Zona Centro:

Mejor Audiovisual: Gritando en Silencio — Instituto Carlos M. Ballesteros

Mejor Grupo de Baile: Ecos del Folklore — C.A.D.I. Bilingual Academy

Mejor Canción: John Barría — Colegio Padre Segundo Familiar Cano

Mejor Intérprete: Arianis García — Instituto Carmen Conte Lombardo

Zona Oeste:

Mejor Audiovisual: Latidos Verdes — I.P.T.A. Joaquina Herrera de Torrijos

Mejor Grupo de Baile: Lucid Dream — Colegio Félix Olivares Contreras

Mejor Canción: Samantha Samudio — Colegio San Francisco de Asís

Mejor Intérprete: Daniela González — Escuela Secundaria Pío XII

La final contó con la presencia de figuras internacionales como Carlos Baute, Emilio y Lili Estefan, Gale e Ismael Cala, junto a talento nacional como Los Rabanes, Los Gaitanes, Ricardo Velásquez y Olga Sinclair, quienes acompañaron a los jóvenes en una noche que celebró el arte con propósito.

Con nueve años de trayectoria y más de 54,000 estudiantes impactados, TalenPro sigue demostrando que el talento juvenil, cuando se une al compromiso social, puede cambiar realidades.