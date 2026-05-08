TalenPro impulsa el arte y liderazgo juvenil en Chiriquí

El proyecto está dirigido a jóvenes de quinto y sexto año, quienes podrán demostrar sus habilidades en disciplinas como canto, composición, baile y producción audiovisual.

Chiriquí/Diversos planteles educativos de la provincia de Chiriquí formaron parte de la gira de TalenPro, una iniciativa que busca promover la participación de estudiantes en actividades artísticas y alejarlos de entornos y situaciones que puedan afectar su desarrollo.

El proyecto está dirigido a jóvenes de quinto y sexto año, quienes podrán demostrar sus habilidades en disciplinas como canto, composición, baile y producción audiovisual.

“Estamos en esa etapa de inscripciones, en donde esos chicos que están entre quinto y sexto año en la escuela tengan la oportunidad de poder mostrar esas destrezas artísticas que tienen a través de esas emociones que sienten y llevarlos a través del canto, la composición, el baile o el audiovisual”, explicó Ilka Ender, Fundación Puertas Abiertas y Talenpro.

La iniciativa busca incentivar a los estudiantes a desarrollar sus talentos y utilizar el arte como una herramienta de crecimiento personal y formación integral.

Los organizadores destacaron que Talenpro pretende abrir espacios para que los jóvenes descubran nuevas oportunidades y fortalezcan habilidades que puedan contribuir positivamente a su futuro y proyecto de vida.

Con información de Demetrio Ábrego