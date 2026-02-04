Tarjetas Clave Social: Mides anuncia renovación y nuevas entregas a más de 19 mil beneficiarios

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó a los beneficiarios de los programas 120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades y el Bono de Alimentación y Nutrición (Senapan) la entrega de 19,417 Tarjetas Clave Social, dirigidas tanto a nuevos beneficiarios como a aquellos cuyas tarjetas están próximas a vencer.

De este total, el Mides renovará 17,964 tarjetas vencidas y entregará 1,453 tarjetas nuevas, con el propósito de garantizar que todos los usuarios cuenten con un instrumento de cobro actualizado y puedan acceder a sus beneficios de forma segura, directa y oportuna.

La jornada de entrega se desarrollará del martes 3 al viernes 6 de marzo próximo. Los beneficiarios deberán acudir a las direcciones regionales, provinciales y comarcales del Mides que les correspondan, una vez sean contactados por el personal de cada dirección para recibir la orientación sobre el día y horario asignado.

Estas tarjetas serán válidas para el primer pago de los programas sociales, programado del 10 al 21 de marzo.

Para retirar la nueva tarjeta, los beneficiarios deberán presentar su cédula de identidad personal vigente en original y copia. En los casos donde exista un representante legal, este deberá aportar la documentación que lo acredite como tal, así como las identificaciones correspondientes. Se recomienda, además, llevar la tarjeta vencida para facilitar el proceso de canje.

Asimismo, recuerda que este trámite es personal y completamente gratuito, por lo que no se requiere de intermediarios para recibir la Tarjeta Clave Social.

A través de los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas, el MIDES beneficia a 186,812 panameños mediante transferencias monetarias trimestrales que ascienden a B/.54,404,610.

De este total, 164,578 personas reciben el beneficio a través de la modalidad de Tarjeta Clave Social, lo que representa el 88.1 % de la población beneficiaria.