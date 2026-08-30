Teleférico de San Miguelito: Comisión recomienda adjudicar proyecto a Doppelmayr

El proyecto contempla aproximadamente 6.6 kilómetros de recorrido y seis estaciones, con las que se busca conectar diferentes sectores de los distritos de Panamá y San Miguelito.

El proceso para la construcción del Teleférico de Panamá y San Miguelito avanzó a una nueva etapa luego de que la Comisión Evaluadora de la licitación recomendara adjudicar el proyecto a Doppelmayr Panamá Corp.

De acuerdo con el Metro de Panamá, la empresa cumplió con los requisitos y exigencias establecidos en el pliego de cargos de la Licitación por Mejor Valor N.° 2026-2-80-01-08-LV-000002.

La recomendación todavía no representa la adjudicación definitiva. El proceso continuará con los trámites administrativos correspondientes, de acuerdo con la Ley 22 de Contrataciones Públicas y su reglamentación.

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6.6 kilómetros y seis estaciones

El proyecto contempla aproximadamente 6.6 kilómetros de recorrido y seis estaciones, con las que se busca conectar diferentes sectores de los distritos de Panamá y San Miguelito.

La contratación incluye el diseño, estudios complementarios, construcción, suministro e instalación del sistema, además de su integración, pruebas, certificación, puesta en marcha y entrega operativa. También contempla una opción de mantenimiento.

El nuevo sistema de transporte busca ampliar las alternativas de movilidad y mejorar la conectividad para comunidades como Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter.

Uno de los puntos clave será su conexión con la Línea 2 del Metro de Panamá, específicamente en la estación Cincuentenario. El recorrido se extenderá hasta el sector de interconexión entre la vía Cincuentenario y la vía España.