Teleférico de San Miguelito: Este lunes se realizará la precalificación de las empresas interesadas en la licitación

Ciudad de Panamá/El Metro de Panamá, S.A. (MPSA) realizará este lunes 10 de marzo el acto de manifestaciones de interés para la precalificación de empresas en el proceso de licitación de la concesión administrativa del teleférico, un proyecto de transporte que busca mejorar la movilidad en los distritos de Panamá y San Miguelito, y que, en una primera fase, conectaría a los usuarios con la Línea 2 del Metro. La información fue confirmada por la Presidencia de la República.

Según la convocatoria oficial, el acto se llevará a cabo en el Auditorio del Metro de Panamá – Ing. Ariel Arjona.

El cronograma establece que la recepción de manifestaciones de interés por parte de las empresas interesadas se realizará de 08:00 a.m. a 11:00 a.m., seguida del inicio del acto de apertura a las 11:01 a.m.

Este teleférico se perfila como una alternativa de transporte público que facilitará la conexión entre comunidades de difícil acceso, brindando mayor eficiencia en la movilidad urbana y reduciendo los tiempos de traslado.

Posterior a este acto, se debe presentar la lista de conformación de la lista de precalificados. Aunque el Metro de Panamá había presentado un cronograma, el mismo sufrió modificaciones luego de que se solicitara una prórroga para el acto de precalificación.

La construcción de esta infraestructura se ha contemplado en un aproximado de 24 meses, a partir de la entrega de la orden de proceder. El proyecto tendrá una longitud de 6.6 km y contempla 6 estaciones, dos de ellas ubicadas en el distrito de Panamá y las cuatro restantes en el distrito de San Miguelito.

En enero de este año, unas 30 empresas participaron de un recorrido guiado por el Metro de Panamá que inició en el área de la Estación Cincuentenario de la Línea 2, donde se tiene prevista la posible ubicación de la estación 2 del teleférico, seguido de la estación 1 en Balboa. Los interesados también realizaron recorridos por donde se ubicarán las estaciones de Samaria, Mano de Piedra y Valle de Urracá. Esta visita culminó en la estación Torrijos Carter, cuya ubicación tentativa sería cercana al Complejo Deportivo de Torrijos Carter.

En septiembre de 2024, MPSA logró dos traslados de partida por un total de $1.38 millones para la preparación del proceso de licitación del teleférico.