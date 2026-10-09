Temblor en Panamá: Etesa reporta estabilidad en la red de transmisión eléctrica

Etesa mantiene un monitoreo permanente de la red y una comunicación directa con las empresas generadoras y distribuidoras de energía.

Línea de transmisión 1 de Etesa / Cortesía/MiAmbiente
Danna Durán - Periodista
09 de octubre 2026 - 15:55

Ciudad de Panamá/La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) informó que la red de transmisión eléctrica del país se mantiene estable tras el sismo registrado este viernes 9 de octubre, por lo que continúa la transmisión de energía a nivel nacional.

La entidad indicó que, luego del movimiento sísmico, inició una verificación exhaustiva en todo el Sistema Interconectado Nacional (SIN) para comprobar las condiciones de las instalaciones y descartar posibles incidentes relacionados con el evento.

Como parte de estas acciones, ETESA mantiene un monitoreo permanente de la red y una comunicación directa con las empresas generadoras y distribuidoras de energía.

La empresa señaló que estas labores se desarrollan de manera coordinada para dar seguimiento al comportamiento del sistema eléctrico y contribuir a la continuidad y confiabilidad del servicio en todo el país.

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