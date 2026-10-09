Temblor en Panamá: Lotería Nacional traslada sorteo dominical para el lunes 12 de octubre

La Lotería anunció el cambio de fecha como medida de seguridad para funcionarios, billeteros y compradores, mientras se revisa la infraestructura de sus agencias por posibles afectaciones.

Ciudad de Panamá/La Lotería Nacional de Beneficencia informó que el sorteo programado originalmente para el domingo 11 de octubre será trasladado al lunes 12 de octubre, como parte de las medidas preventivas adoptadas tras los recientes acontecimientos sísmicos que han sacudido al país.

A través de un comunicado oficial difundido por sus canales institucionales, la entidad adscrita al Gobierno Nacional explicó que la decisión responde a la necesidad de "salvaguardar la seguridad de los funcionarios, billeteros y compradores" que participan en la jornada dominical del juego de lotería.

A pesar del cambio de fecha, la hora del sorteo se mantiene sin alteraciones a las 3:00 p.m., tal como estaba previsto inicialmente.

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La Lotería Nacional de Beneficencia también reveló que sus equipos técnicos se encuentran realizando una revisión exhaustiva de la infraestructura de sus agencias a nivel nacional, con el fin de detectar posibles afectaciones derivadas de los movimientos telúricos registrados en los últimos días.

Las autoridades insistieron en que se trata de una medida temporal y adelantaron que cualquier otro cambio relacionado con la operación normal de sus servicios será informado oportunamente a través de sus canales oficiales de comunicación.

Los billeteros y compradores habituales del sorteo dominical deberán tener en cuenta la nueva fecha para adquirir sus boletos y consultar los resultados, que ahora serán publicados el lunes 12 de octubre a partir de las 3:00 p.m.