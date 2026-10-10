Temblor en Panamá: Senniaf traslada a otras zonas a menores de albergues afectados por el terremoto

Los equipos regionales verifican las condiciones de los espacios donde permanecen los menores, las medidas de seguridad y cuidado, así como las necesidades que puedan haber surgido a raíz de la emergencia.

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) activó recorridos en albergues de Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos para verificar las condiciones de seguridad y atención de los niños, niñas y adolescentes acogidos, tras el terremoto registrado.

En coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la institución trasladó a niños, niñas y adolescentes que se encontraban en albergues afectados por el sismo hacia instalaciones ubicadas en otras provincias, con el propósito de salvaguardar su integridad física y emocional y garantizar la continuidad de su atención.

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Durante los recorridos, los equipos regionales verifican las condiciones de los espacios donde permanecen los menores, las medidas de seguridad y cuidado, así como las necesidades que puedan haber surgido a raíz de la emergencia.

La Senniafmantiene estas acciones para garantizar la protección y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado, mientras continúa la evaluación de las condiciones de los albergues tras el movimiento sísmico.