Temblor en Panamá: Sinaproc informa de suspensión de Simulacro Nacional del lunes, para concentrar atenciones a respuestas por el sismo

Sinaproc reiteró a la población la importancia de mantener la calma, seguir las recomendaciones de las autoridades y mantenerse informada mediante fuentes oficiales.

Ciudad de Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó a la ciudadanía, instituciones públicas y privadas, centros educativos, gobiernos locales y demás organizaciones participantes que, debido al reciente sismo registrado en Panamá, se suspenden hasta nuevo aviso todas las actividades previas al III Simulacro Nacional, así como el ejercicio de evacuación programado para el lunes 12 de octubre de 2026, a las 10:00 a.m.

Sinaproc indica que esta decisión responde “a la necesidad de priorizar la seguridad de la población y mantener la atención en el monitoreo, la evaluación de posibles afectaciones y las acciones de respuesta ante la situación sísmica registrada en el país”.

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El Sinaproc agradeció la comprensión y colaboración de todas las entidades, organizaciones y personas que se han sumado a los preparativos de esta iniciativa nacional de prevención y reducción del riesgo de desastres.

Sobre las labores relacionadas con las afectaciones por el terremoto de 7.5 grados ocurrido en Panamá el pasado viernes 9 de octubre y gran cantidad de réplicas posteriores, Sinaproc reiteró a la población la importancia de mantener la calma, seguir las recomendaciones de las autoridades y mantenerse informada mediante fuentes oficiales.