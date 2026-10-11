Temblor en Panamá: Tiendas del Pueblo reabrirán este martes 13 de octubre, según director del IMA

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Nilo Murillo, informó que los 17 establecimientos tienen previsto retomar sus operaciones para garantizar el abastecimiento de productos a la población.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las 17 Tiendas del Pueblo del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) tienen previsto reabrir este martes 13 de octubre, luego de permanecer cerradas a raíz del sismo de magnitud 7,5 que afectó al país.

El anuncio fue realizado por Nilo Murillo, director general del IMA, durante el informe de este domingo 11 de octubre sobre las acciones de atención y respuesta a la emergencia nacional.

De acuerdo con Murillo, la reapertura forma parte de las medidas para mantener el abastecimiento de productos y facilitar el acceso de la población a alimentos y artículos de primera necesidad, mientras continúan las labores de recuperación en las zonas afectadas.

La reactivación de estos establecimientos busca contribuir a la disponibilidad de productos para las familias, en medio de los esfuerzos de las autoridades por normalizar los servicios y las actividades comerciales tras el movimiento sísmico.

Se recomienda a los consumidores estar atentos a los anuncios oficiales del IMA para confirmar los horarios de atención y la ubicación de las tiendas que retomarán operaciones.

Paralelamente, el director del IMA informó que la institución continúa preparando y distribuyendo bolsas de alimentos para las familias afectadas por el sismo, en coordinación con otras entidades. Entre el sábado 10 y el domingo 11 de octubre se trabajó en la preparación de 22,000 bolsas destinadas a comunidades de Coclé, Veraguas y Los Santos. La distribución continuará este lunes 12 de octubre en el sur de Soná y las zonas montañosas de Herrera, con entregas casa por casa para garantizar que la ayuda llegue directamente a las familias damnificadas.

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