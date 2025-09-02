Tensión en Consejo Municipal de San Miguelito por licitación de empresa de recolección de desechos

El proceso de licitación para contratar una nueva empresa que se encargue de la recolección de desechos en San Miguelito ha desatado diferencias entre la alcaldía y un grupo de concejales del distrito, en medio de acusaciones de desinformación y falta de transparencia.

Durante la sesión del Consejo Municipal, la alcaldesa Irma Hernández denunció que se está difundiendo información falsa para generar temor en la población, como el supuesto aumento de la tasa de aseo y dudas sobre las respuestas brindadas a las empresas durante la etapa de homologación.

“Revisalud no se va a quedar. Yo voy a hacer todo lo posible para que en enero tengamos una empresa diferente”, aseguró Hernández, al insinuar que algunos representantes buscan prolongar el contrato con la actual concesionaria.

Por su parte, la representante de Victoriano Lorenzo, Sheila Grajales, reconoció la importancia de dar claridad en el proceso. “Plenamente confío en usted como alcaldesa, pero la claridad la necesitamos”, expresó, al insistir en que la comunicación ha sido deficiente.

La alcaldesa explicó que el nuevo contrato se extendería por 20 años debido a la magnitud de la inversión inicial que debe recuperar la empresa adjudicada, aunque enfatizó que se contemplan regulaciones estrictas en caso de incumplimiento. También defendió al equipo técnico de la alcaldía, que ha sido cuestionado, señalando que está conformado por personal con experiencia en licitaciones previas.

Entretanto, algunos concejales admitieron que ni siquiera han leído el pliego de cargos, lo que ha agudizado el debate sobre la transparencia y el nivel de preparación de las autoridades para garantizar un proceso adecuado en beneficio de los residentes de San Miguelito.

Información de Elizabeth González