Por tercer día, mantienen búsqueda de adolescente arrastrado por la corriente de un río en San Miguelito

Ante las fuertes corrientes registradas durante el aguacero que precedió a la desaparición, los equipos de rescate contemplan la posibilidad de que el adolescente haya sido desplazado fuera del cauce del río y hacia aguas de la bahía de Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/Por tercer día consecutivo, equipos de emergencia mantienen la búsqueda de un adolescente de 14 años que fue arrastrado por la corriente de un río en el sector de Samaria, en San Miguelito.

Las labores se intensificaron el viernes y se extendieron hacia aguas afuera de la bahía de Panamá, luego de que los equipos de rescate no lograran encontrar indicios del menor durante los recorridos realizados en tierra y mediante drones.

Ante las fuertes corrientes registradas durante el aguacero que precedió a la desaparición, los equipos de rescate contemplan la posibilidad de que el adolescente haya sido desplazado fuera del cauce del río y hacia aguas de la bahía de Panamá.

El operativo se reanudó este sábado a las 7:30 a.m., con recorridos tanto en los puntos inspeccionados durante la jornada como en aguas afuera de la bahía, dependiendo de las condiciones marítimas.

En el operativo participan aproximadamente miembros del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, la Cruz Roja y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Las autoridades reiteraron el llamado a los padres de familia para que eviten que los menores ingresen o realicen actividades en ríos durante la temporada lluviosa, debido al riesgo de crecidas repentinas y cabezas de agua, fenómenos que pueden presentarse sin previo aviso.

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