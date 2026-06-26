Terremotos en Venezuela: Coclé y Herrera se suman a la ayuda humanitaria para los afectados

Venezolanos residentes en estas provincias se sumaron a apoyar en los centros de acopio.

La solidaridad con el pueblo venezolano continúa creciendo en Panamá. En las provincias de Coclé y Herrera fueron habilitados centros de acopio para recibir donaciones que serán enviadas a las zonas afectadas por los fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela esta semana.

En Coclé, las autoridades instalaron dos centros de acopio: uno en la Gobernación de la provincia, ubicada junto a la sede de la Policía Nacional en Penonomé, y otro en las instalaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en Aguadulce.

En estos puntos se reciben kits de limpieza, frazadas, pañales para niños, toallas sanitarias, linternas, baterías y ropa en buen estado, además de otros artículos de primera necesidad.

El gobernador de Coclé, Irving González, hizo un llamado a la población para donar únicamente artículos nuevos y verificar las fechas de vencimiento de los productos.

"¿Por qué tiene que ser nuevo todo? Porque no hay tiempo. El tiempo se nos acorta si vamos a comenzar a escoger. Les agradezco también que estén pendientes de las fechas de vencimiento, porque estamos contra el reloj. Queremos ayudar a nuestros hermanos de Venezuela", manifestó.

Las autoridades informaron que las donaciones se recibirán hasta este domingo, cuando serán trasladadas al Parque Omar, en la ciudad de Panamá, desde donde partirá la ayuda humanitaria hacia Venezuela.

Durante la jornada, venezolanos residentes en Coclé también se sumaron como voluntarios. Miguel Linares contó que sus familiares, desde Venezuela, también participan en la recolección y distribución de ayuda.

"Todos se están moviendo, gracias a Dios. Estamos humanizándonos", expresó.

Chitré también responde al llamado

En la provincia de Herrera, el Parque Unión de Chitré se convirtió en otro punto de solidaridad con la instalación de un centro de acopio impulsado por la comunidad y residentes venezolanos.

Entre los artículos solicitados figuran alimentos secos, insumos médicos, gasas, alcohol, guantes, linternas, pañales, compotas, comida para mascotas y otros productos no perecederos.

Una voluntaria venezolana aseguró que, aunque su familia no resultó afectada directamente, siente el dolor de quienes atraviesan la tragedia.

"Lo sentimos como si fuesen nuestros. Gracias a Dios puedo decir que mi familia está bien, pero sé que la de muchos no. Venimos para apoyarlos", comentó.

Otra residente venezolana hizo un llamado a la población panameña a continuar colaborando.

"Esto de verdad nos tiene el corazón totalmente destrozado. La invitación es para que vengan a colaborar. Lo que ustedes puedan aportar es mucho para nosotros. Estamos muy agradecidos con Panamá", expresó.

Los organizadores indicaron que el centro de acopio de Chitré permanecerá abierto hasta las 6:00 de la tarde y, de ser necesario, extenderá su horario para recibir más donaciones destinadas a las víctimas de la emergencia en Venezuela.