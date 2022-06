Ganar la lotería es la esperanza de muchos panameños, pero, imagínese que tras jugar los números que compró, en la Lotería Nacional de Beneficencia no hagan efectivo el premio y le digan que ese billete fue devuelto. Pues eso es lo que le sucedió a Ralph Hogan, tal como denunció este martes 14 de junio, en Noticias AM.

Dijo que es tan difícil “pegarle” a los cuatro números y cuando se da la oportunidad y va a hacer efectivo el premio se encuentra con este tipo de contratiempos.

Reiteró que, en su caso, se presentó a la agencia en San Miguelito y cuando pasaron el billete por el escáner salió en la pantalla que el mismo había sido devuelto.

Hogan manifestó su asombro, porque le dijeron que tenía que dejar el billete para una investigación, que debía ser enviado a tesorería y no garantizaban si tendría respuesta en dos o tres semanas, lo que le pareció absurdo.

De acuerdo con el comprador, lo que tenían que hacer es verificar si es legítimo y si fue premiado.

Hogan se dirigió a las oficinas principales en la Avenida Cuba, donde le dijeron lo mismo y que la investigación tomaría entre tres y cinco meses.

El billete es el 2276, que precisamente jugó en segundo premio el 5 de junio.

Dijo que compra constantemente a una billetera en un local en Parque Lefevre, ciudad de Panamá.

La vendedora le dijo que el billete es legítimo y que nunca lo devolvió.

Calificó la situación de irregular, en una entidad que ya suma varios escándalos.

Hogan dijo que nadie le ha podido dar respuesta, ha recibido malos tratos y al final quedó con el "billete en la mano".

"No voy a entregar el billete si no recibo el pago... como comprador no tengo ninguna responsabilidad", sentenció.

Se espera una respuesta por parte de la entidad.

Con información de Jesús González Campos