'Tormenta de arena' afecta la seguridad vial en la vía hacia El Salado

Los residentes hacen un llamado urgente a las autoridades competentes para que se implemente un plan de limpieza y mantenimiento permanente.

El Salado, Aguadulce/Con la llegada de la temporada de fuertes vientos, una situación recurrente vuelve a afectar a los residentes y conductores que transitan por la vía hacia El Salado, en el distrito de Aguadulce, provincia de Coclé, donde la acumulación de dunas de arena sobre la carretera se ha convertido en un problema persistente.

De acuerdo con los reportes de moradores y usuarios de esta vía, la arena cubre extensos tramos del camino, reduciendo considerablemente la visibilidad y dificultando el control de los vehículos, lo que representa un riesgo latente de accidentes de tránsito. Los afectados aseguran que, pese a tratarse de un fenómeno que se repite cada año, hasta el momento no se ha dado una respuesta efectiva para mitigar lo que ellos mismos denominan una “tormenta de arena”.

Ante esta situación, las autoridades han reiterado el llamado a los conductores a manejar con precaución y reducir la velocidad, especialmente durante los días en que los vientos son más intensos.

Puedes leer: Sinaproc atiende 56 incidentes por fuertes ráfagas de viento en las últimas 24 horas

Por su parte, los residentes hacen un llamado urgente a las autoridades competentes para que se implemente un plan de limpieza y mantenimiento permanente, con el fin de garantizar la seguridad vial. Señalan además que este problema ha tenido impacto negativo en el turismo, ya que conductores de vehículos bajos optan por evitar la zona debido a las condiciones de la carretera.

A este escenario se suma que, como consecuencia de los fuertes vientos, también se han registrado caídas de árboles en distintos puntos de la provincia de Coclé, aumentando las afectaciones y los riesgos para la población.

Con datos de Nathali Reyes