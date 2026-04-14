Un trabajador muerto y otro rescatado en desplome de elevador en edificio de la DGI

El incidente generó un considerable movimiento en la zona, con la presencia de vehículos de emergencia y autoridades.

Ciudad de Panamá/Un lamentable accidente laboral sacude la Dirección General de Ingresos (DGI) en la Avenida Balboa. Un trabajador de mantenimiento falleció y otro se encuentra atrapado con vida tras el desprendimiento de un elevador en el edificio principal de la institución.

Según los primeros informes, dos trabajadores de una empresa externa realizaban labores de mantenimiento en uno de los elevadores cuando este se desprendió.

Un equipo de bomberos asistió al lugar para realizar las labores de rescate para liberar al trabajador atrapado, pero luego fue rescatado.

Personal del Ministerio Público ha llegado al sitio para el levantamiento del cuerpo del trabajador fallecido. El director general de la DGI y personal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) llegaron al área de la tragedia.

Se espera que en las próximas horas se brinden informes oficiales por parte de los bomberos y la DGI sobre las causas de este trágico suceso. El incidente generó un considerable movimiento en la zona, con la presencia de vehículos de emergencia y autoridades.

Con información de Yamy Rivas.