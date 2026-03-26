Tradición y fe marcan la vestidura de la Virgen de la Dolorosa en el Casco Antiguo

La ceremonia estuvo precedida por el rezo del rosario y contó con la participación de las damas de la Dolorosa, quienes colaboraron en la colocación de cada uno de los elementos que conforman la vestimenta de la imagen, cargada de simbolismo religioso.

Panamá/En un ambiente de recogimiento, fe y tradición, la iglesia San Francisco de Asís, en el Casco Antiguo, fue escenario de la ceremonia de vestidura de la Virgen de la Dolorosa, uno de los momentos más significativos que anteceden al inicio de la Semana Santa.

La ceremonia estuvo precedida por el rezo del rosario y contó con la participación de las damas de la Dolorosa, quienes colaboraron en la colocación de cada uno de los elementos que conforman la vestimenta de la imagen, cargada de simbolismo religioso.

El atuendo destaca por su profundo significado. El vestido negro representa el duelo, el luto y el dolor de la Virgen, mientras que el cinturón con tres nudos simboliza los clavos en el cuerpo de Jesús. A esto se suma un manto de terciopelo negro, elaborado con detalle y colocado cuidadosamente por varias personas debido a su tamaño y peso.

También se incorporaron elementos como una corona de plata y las siete espadas en el corazón de la Virgen, que evocan los siete dolores de María por la muerte de su hijo en la cruz.

Para quienes participan en esta tradición, el momento trasciende lo ceremonial. Gisela Sosa, dama de honor de la Dolorosa, expresó que “hoy tenemos el gran honor de vestir y arreglar a la Virgen para su procesión del día de mañana. La verdad que es un momento de mucho recogimiento, de mucha fe”.

Añadió que “casualmente hoy estamos comenzando con un rosario para entrar en recogimiento, ya que es un momento de mucho apoyo y donde queremos que la Virgen sienta la presencia de todas las damas dolorosas con ella”.

Sosa también destacó la magnitud de la participación, al indicar que “son 330 damas de la Dolorosa que estaremos acompañando a la Virgen en su procesión”.

Tras la vestidura, la imagen será colocada en su anda, quedando lista para la procesión que se realizará este viernes a las 7:00 de la noche, luego de la misa programada a las 6:00 p.m. en la iglesia de La Merced.

El inicio de la Semana Santa no solo convoca a fieles, sino también a visitantes. En las calles del Casco Antiguo ya se observa la llegada de turistas que buscan ser parte de estas celebraciones, consideradas uno de los principales atractivos de turismo religioso en el país.

La elaboración de las andas y cada uno de los detalles que acompañan la procesión reflejan el trabajo minucioso de artesanos y voluntarios, quienes preparan el escenario para una de las tradiciones más representativas de la fe católica.

Las actividades se extenderán del 27 de marzo al 5 de abril y también podrán seguirse a través de transmisiones especiales en plataformas digitales, permitiendo que miles de personas acompañen, desde distintos puntos, esta expresión de devoción que marca el inicio de la Semana Mayor en Panamá.

Con información de Yeny Caballero.