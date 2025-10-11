Tradiciones y gastronomía: estudiantes de Colón muestran la diversidad cultural

El objetivo de la actividad es destacar las costumbres, tradiciones y, especialmente, la gastronomía de diferentes regiones, al tiempo que los estudiantes demuestran lo aprendido en clase.

colón/Con presentaciones folclóricas, se llevó a cabo el segundo Encuentro Cultural en el Colegio Santa Teresita, en la provincia de Colón, donde los estudiantes mostraron las tradiciones de distintas regiones del país, así como de otros países.

La directora Mercedes Gómez destacó que esta es una iniciativa de los docentes para inculcar en los estudiantes el valor de la diversidad cultural. Además, subrayó que en el colegio conviven estudiantes de distintas culturas.

La estudiante Mía Díaz, de quinto grado, representó la región de Chiriquí, famosa por su sancocho. Por su parte, Alexandra, de tercer año, junto a su compañera Selena Díaz, representaron la región comarcal Guna Yala, resaltando su riqueza natural, gastronómica y su vestimenta típica, como la mola.

La actividad contó con la participación de la comunidad educativa y de representantes del Ministerio de Educación.

Información de Néstor Delgado