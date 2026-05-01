Transportista chiricano queda varado en frontera entre Guatemala y El Salvador tras asalto; familia pide ayuda urgente

Los familiares reiteraron su llamado a las autoridades para que actúen con urgencia, al considerar que el transportista se encuentra en condición vulnerable en territorio extranjero.

David, Chiriquí/Familiares del transportista de carga Héctor Enrique Torres, oriundo de la provincia de Chiriquí, denunciaron la difícil situación que enfrenta luego de haber sido víctima de un asalto en la zona fronteriza entre Guatemala y El Salvador.

De acuerdo con el testimonio de sus allegados, el conductor quedó a la deriva tras el incidente, sin dinero, sin documentos personales —incluido su pasaporte— y sin posibilidades inmediatas de regresar a la República de Panamá.

Su esposa, Yirabel Vargas, relató que han pasado 12 días desde que tuvo contacto con él. Según explicó, el transportista logró llegar hasta su destino, pero posteriormente fue despojado de sus pertenencias.

“Me informa que lo soltaron, pero le quitaron sus documentos, su pasaporte. No tiene dinero para regresar, no tiene nada”, expresó Vargas, quien hizo un llamado urgente a las autoridades panameñas para que brinden apoyo a su esposo.

La mujer también cuestionó la falta de respaldo por parte de la empresa de transporte para la cual laboraba, señalando que esta se habría deslindado de la situación. “No solo deben preocuparse por el equipo, sino por la persona, por el ser humano”, manifestó con preocupación.

Actualmente, Torres se encontraría en un área cercana a una aduana, donde permanece resguardado, pero sin recursos para movilizarse o gestionar su retorno.

Ante esta situación, la familia ha solicitado la intervención de los consulados de Panamá en Guatemala, con el fin de ubicarlo y brindarle la asistencia necesaria para garantizar su regreso seguro al país.

Los familiares reiteraron su llamado a las autoridades para que actúen con urgencia, al considerar que el transportista se encuentra en condición vulnerable en territorio extranjero.

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Con información de Demetrio Ábrego