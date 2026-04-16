Transportistas de Panamá Oeste y Aguadulce anuncian paro parcial; exigen diésel subsidiado sin límite

El paro se perfila como una medida temporal, aunque los transportistas no descartan nuevas acciones si no se alcanza un acuerdo con el Gobierno.

Transportistas de Panamá Oeste anunciaron un paro parcial del servicio de transporte público que se desarrollará este jueves desde las 12:00 del mediodía hasta las 2:00 de la tarde, como medida de presión ante su inconformidad con las propuestas del Gobierno.

Los conductores señalaron que no están de acuerdo con lo ofrecido por las autoridades y exigen que se cumpla la medida de 90 centavos por litro de diésel sin límite, al considerar que es necesaria para sostener la operación del servicio.

El vocero dijo que hasta las 2:00 p.m., de este jueves no habrá servicio de transporte como medida de presión.

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Además, solicitaron que se les permita utilizar el puente de las Américas, como parte de las condiciones para mejorar la movilidad y reducir costos operativos. Aseguran que los usuarios se quejan de que la ruta por el puente Centenario es muy larga.

"Son 130 buses neveras que no pueden pasar por el puente de las Américas", expresaron.

A esta jornada de protesta también se sumarán buses de la ruta Aguadulce–Panamá, ampliando el impacto del paro en varias regiones del país.

Fátima Aparicio, de la ruta Aguadulce-Panamá respaldó la decisión de los transportistas del Oeste alegando que no se les está dando los 90 centavos que se habían establecido como subsidio, afectando las ganancias y costos. "No tenemos ningún tipo de beneficio con ese subsidio que se nos dio ayer de 86.00 dólares, o sea que no se nos dio nada".

Destacaron que se les está dando un subsidio de 86.00 dólares por semana, y ellos por día gastan hasta 300 dólares.

La decisión fue tomada tras una reunión entre prestatarios del transporte público de Panamá Oeste y Aguadulce, realizada en el distrito de Arraiján.

Entre otras demandas, los transportistas plantearon la revisión de la tarifa del pasaje, tema que, aseguran, requiere ajustes ante el aumento en los costos de operación.

El paro se perfila como una medida temporal, aunque los transportistas no descartan nuevas acciones si no se alcanza un acuerdo con el Gobierno.