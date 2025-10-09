Tres consorcios presentan ofertas para rehabilitar la carretera Calobre – Reserva La Yeguada

Esta licitación por Mejor Valor tiene como objetivo rehabilitar 18.2 kilómetros de vía en el distrito de Calobre.

Veraguas/El proyecto de rehabilitación de la carretera Calobre – Reserva La Yeguada, en la provincia de Veraguas, avanza con la recepción de las propuestas económicas de tres empresas interesadas, durante el acto público de apertura realizado este jueves 9 de octubre a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (PanamaCompra).

Esta licitación por Mejor Valor tiene como objetivo rehabilitar 18.2 kilómetros de vía en el distrito de Calobre, con el propósito de impulsar el turismo, mejorar la conectividad vial y fortalecer el desarrollo socioeconómico de la región.

Las propuestas presentadas fueron las siguientes:

Consorcio Veraguas , conformado por Inversiones FJ e Industriales PC, S.A., con una oferta de B/. 4,829,925.43 .

, conformado por Inversiones FJ e Industriales PC, S.A., con una oferta de . Consorcio Inmark , integrado por Constructora San Marcos, S.A. e Ingeniería y Remodelaciones Civiles, S.A., que ofertó B/. 4,848,605.68 .

, integrado por Constructora San Marcos, S.A. e Ingeniería y Remodelaciones Civiles, S.A., que ofertó . Consorcio C&T Calobre, conformado por Constructora Urbana, S.A. y Toronto Global Holdings Corp., con una propuesta de B/. 6,226,000.00.

El precio de referencia para la ejecución de la obra es de B/. 5,660,000.00.

La intervención beneficiará directamente a la Reserva Forestal La Yeguada, uno de los destinos turísticos y ecológicos más importantes de la provincia, al mejorar el acceso y fomentar el turismo sostenible. Además, el proyecto incluye la rehabilitación del puente sobre el río San Antonio, infraestructura clave para la movilidad local.

De acuerdo con las autoridades, la mejora del acceso a este santuario natural abrirá nuevas oportunidades económicas para los residentes, promoverá el desarrollo comunitario y contribuirá a la conservación del ecosistema.

El acto de apertura, realizado de forma virtual, permitió a las empresas participantes presentar formalmente sus propuestas, que serán evaluadas por una comisión verificadora designada para garantizar la transparencia y equidad del proceso.

Este proyecto representa una inversión estratégica para mejorar la seguridad vial, la movilidad y la calidad de vida de las comunidades rurales de Veraguas.