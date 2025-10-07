Inician reparación provisional en el puente Bailey del río Cañazas entre Herrera y Veraguas

La meta es que esta solución temporal mantenga la conectividad hasta febrero, mes en el que se tiene previsto el inicio de la construcción de un puente nuevo y permanente.

Herrera/Los trabajos de recuperación del puente Bailey sobre el río Cañazas comenzaron este martes en horas de la mañana, en un sector crucial que marca el límite entre las provincias de Veraguas y Herrera, cerca de Divisa y el Instituto Nacional de Agricultura (INA).

Maquinaria y personal han estado activos desde tempranas horas para levantar la estructura, luego de que aparentemente se lograra un acuerdo con la comunidad y autoridades de la provincia de Veraguas durante la jornada de ayer.

El cierre se ordenó después de que una crecida del río debilitara la plataforma metálica, lo que representa un serio riesgo para el tránsito vehicular y peatonal.

Un puente temporal a la espera de la obra definitiva

El entendimiento alcanzado permitirá realizar las reparaciones necesarias para utilizar el puente en los próximos meses de manera provisional. La meta es que esta solución temporal mantenga la conectividad hasta febrero, mes en el que se tiene previsto el inicio de la construcción de un puente nuevo y permanente, una obra largamente anhelada por los residentes y usuarios de la vía.

La necesidad de esta reparación provisional fue respaldada por las propias voces de la comunidad. José Ortega, profesor del INA, señaló que "por las condiciones climáticas que hay ahora mismo, hacer un puente nuevo tomaría mucho tiempo. Sería muy importante tratar de subsanar este hasta que el periodo seco llegue y entonces pensar en un puente nuevo".

Peligro por deterioro de las bases

El deterioro de la estructura actual es una preocupación constante. Juan Ávila, residente de Santiago Este, advirtió sobre el peligro que representan las crecidas del río: "Esas crecientes grandes que vienen por allá todas desembocan aquí y le va escarbando las bases y ahí es un peligro. Hay que hacer unas buenas bases y hacer un puente nuevo." Confirmó además que "las bases están escarbándose abajo y están ahí pegaditas".

Restricciones de tránsito

Hasta el momento, se desconoce el tiempo que durará la reparación del puente. Las autoridades hacen un llamado a la población, ya que la estructura no puede ser utilizada vía automóvil. Por el momento, la oportunidad de transitar por este sector se limita a cruzarlo caminando.

Esta es la realidad que se vive en este importante punto de conexión entre la región de Herrera y la provincia de Veraguas, mientras se trabaja contrarreloj para restablecer la funcionalidad y sentar las bases para una solución vial duradera.

Con información de Eduardo Javier Vega