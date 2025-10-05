¿Hasta cuándo? Residentes reclaman respuesta urgente tras cierre del puente sobre el río Cañazas

El cierre del puente sobre el río Cañazas refleja la urgente necesidad de inversión en infraestructura vial en el interior del país.

En Herrera continúa la problemática por el cierre del puente Bailey sobre el río Cañazas, una estructura que conecta con la provincia de Veraguas y que desde el pasado 1 de octubre permanece inhabilitada por los daños en una de sus bases. El puente es el principal acceso hacia el Instituto Nacional de Agricultura (INA) y una vía de comunicación vital para las comunidades de Cañazas y La Huaca.

El cierre se ordenó después de que una crecida del río debilitara la plataforma metálica, lo que representa un serio riesgo para el tránsito vehicular y peatonal. La situación mantiene en zozobra a los residentes, quienes denuncian que cruzar por la estructura resulta peligroso e inseguro.

El INA de Divisa es uno de los centros de formación agrícola más importantes del país, pero ahora sus estudiantes, docentes y personal administrativo enfrentan serias dificultades para trasladarse. El cierre del puente también afecta a productores y comerciantes de la zona, quienes dependen de esta vía para movilizar mercancías y acceder a servicios básicos.

Residentes del área recordaron que llevan más de 25 años exigiendo la construcción de un puente permanente. Sin embargo, aseguran que las distintas administraciones han dado respuestas parciales sin ejecutar una solución definitiva.

“Estamos cansados de promesas. Necesitamos un puente nuevo y seguro, porque de esto depende la vida de miles de personas y el futuro de los estudiantes del INA”, manifestaron moradores.

El cierre del puente sobre el río Cañazas refleja la urgente necesidad de inversión en infraestructura vial en el interior del país. Mientras tanto, las comunidades de Herrera y Veraguas siguen a la espera de una decisión gubernamental que garantice la seguridad y conectividad de la región.