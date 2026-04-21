Tres muertes por accidentes de tránsito en Chiriquí, entre ellas una bebé; la cifra asciende a 24 víctimas

Una menor de apenas un año y seis meses de edad perdió la vida tras ser atropellada. De acuerdo con versiones preliminares, la bebé habría salido gateando de su vivienda e ingresado sin ser vista debajo de un vehículo dedicado a la venta de muebles.

Chiriquí/La provincia de Chiriquí atraviesa horas de luto tras registrarse tres muertes por accidentes de tránsito en las últimas 24 horas, elevando a 24 el número de víctimas fatales en lo que va del periodo reciente, según informes preliminares de las autoridades.

El primer hecho ocurrió en el sector de Progreso, sobre la vía que conduce hacia Paso Canoas, donde un ciudadano que se desplazaba en motocicleta colisionó con un vehículo sedán. El conductor de la moto fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Rafael Hernández, donde lamentablemente falleció horas después debido a la gravedad de sus heridas.

En un segundo incidente, registrado en la vía Interamericana, a la altura de la salida del corregimiento de Chiriquí, el conductor de una camioneta atropelló a un peatón cuya identidad aún no ha sido confirmada. El impacto le causó la muerte en el lugar de los hechos, generando conmoción entre quienes transitaban por esta importante arteria vial.

La tercera tragedia, y quizá la más desgarradora, se produjo en el distrito de Barú, específicamente en el sector de Finca Bonga. Una menor de apenas un año y seis meses de edad perdió la vida tras ser atropellada. De acuerdo con versiones preliminares, la bebé habría salido gateando de su vivienda e ingresado sin ser vista debajo de un vehículo dedicado a la venta de muebles. Ni la familia ni el conductor advirtieron su presencia; al poner el vehículo en marcha, una de las ruedas pasó sobre la menor, causándole la muerte de manera inmediata.

Las autoridades del Ministerio Público y de Tránsito han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer cada uno de estos hechos. Mientras tanto, el aumento de víctimas vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad vial en la provincia y la urgencia de reforzar las medidas de prevención tanto para conductores como para peatones.