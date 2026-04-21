Socavón provoca cierre de vía hacia Punta Malibú en Nueva Gorgona

Este escenario ha encendido las alertas entre los residentes, quienes temen que, de no tomarse medidas a corto plazo, la erosión continúe afectando no solo la carretera, sino también sus viviendas.

Panamá Oeste/Un socavón en la vía hacia Punta Malibú, en el sector de Nueva Gorgona, obligó al cierre preventivo de la carretera la mañana de este martes, en medio de la preocupación de residentes por el avance del mar hacia sus viviendas.

La medida fue adoptada por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), luego de que durante el fin de semana se registraran fuertes oleajes que debilitaron la estructura de la vía, provocando el colapso de parte del terreno.

Moradores del área advirtieron que la situación no es nueva y que, con el paso de los años, el mar ha ido ganando terreno.

“La calle se está perdiendo”, expresó uno de los residentes, reflejando la preocupación generalizada en la comunidad.

Otro habitante alertó sobre el riesgo inminente que representan los próximos aguajes del mes de mayo, cuando se esperan mareas más intensas. Según indicó, podrían alcanzar hasta 18 pies de altura, lo que incrementa el peligro tanto para quienes transitan por la zona como para quienes viven en sus alrededores.

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El Sinaproc también advirtió que para la noche de este martes, específicamente a las 7:51 p.m., se prevé que la marea supere los 15 pies de altura, por lo que se mantiene la vigilancia y el llamado a la precaución.

Las autoridades no han detallado aún cuánto tiempo permanecerá cerrada la vía, mientras se evalúan los daños y posibles soluciones para evitar que el problema continúe agravándose.

Este escenario ha encendido las alertas entre los residentes, quienes temen que, de no tomarse medidas a corto plazo, la erosión continúe afectando no solo la carretera, sino también sus viviendas y, según cuenta, es un problema que han manifestado desde hace muchos años.

Información de Yiniva Caballero

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