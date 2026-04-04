Mar de fondo provoca colapso de propiedad vacacional en playa Malibú de Nueva Gorgona

El aviso de vigilancia por mar de fondo en el Pacífico se mantendrá hasta las 11:59 p.m. de este domingo 5 de abril, por lo que se recomienda a la población seguir todas las precauciones de las autoridades.

Panamá Oeste/En la mañana de este sábado 4 de abril, personas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) atendió el colapso total de una vivienda ubicada en playa Malibú, en Nueva Gorgona, distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste, tras el fuerte oleaje y el fenómeno de mar de fondo registrado la noche del Viernes Santo.

La estructura afectada funcionaba como cuartos de alquileres vacaciones. Afortunadamente, al momento del incidente, no había personas hospedadas, por lo que no se reportaron heridos. Tras la evaluación en sitio, el área fue acordonada con cinta perimetral para evitar que visitantes se acerquen a la edificación colapsada.

En el lugar, el encargado de zona del Sinaproc, Bolívar Nieto, explicó que la vivienda ya presentaba deterioro previo. Según detalló, el propietario —un ciudadano de nacionalidad israelí— había reportado grietas desde hace aproximadamente un año y había contratado una evaluación técnica privada, en la que se le recomendó la construcción de un muro de contención debido al impacto constante del oleaje.

Aclaró que el propietario actualmente reside en Paitilla y está al tanto de lo que ocurrió en su vivienda de Malibú.

El funcionario además advirtió que actualmente el sitio es inseguro, por lo que no se recomienda ingresar ni intentar recuperar pertenencias.

Nieto también señaló que, hasta el momento, esta es la única vivienda afectada por el evento en el área y confirmó que el fenómeno de mar de fondo podría mantenerse hasta el domingo, aunque se espera que con menor intensidad. El Instituto de Meteorología e Hidrología mantiene activo el aviso de prevención por este fenómeno hasta las 11:59 p.m. del domingo 5 de abril.

Durante este sábado, playas como La Ermita y La Ensenada, en San Carlos, así como sectores de Nueva Gorgona, permanecieron bajo bandera amarilla como medida preventiva ante las condiciones marítimas.

Por su parte, el residente del área Darío Tovar manifestó preocupación por el impacto del oleaje en la zona costera y advirtió sobre la necesidad de un mayor ordenamiento en las construcciones cercanas al litoral. Indicó que este tipo de situaciones ya habían sido advertidas en años anteriores y que el avance del mar está generando afectaciones tanto en viviendas como en vías cercanas, especialmente durante eventos de fuerte oleaje.

El residente también hizo un llamado a realizar evaluaciones técnicas independientes que permitan definir soluciones a corto plazo, tanto para la seguridad de quienes habitan en el área como para el desarrollo de la actividad turística.

Información de Yiniva Caballero

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