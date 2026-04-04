IMA niega afectación a productor de Azuero por supuesto retiro de cupo para comercialización de cebolla

En paralelo, el IMA informó que, en coordinación con la Asociación de Productores de cebolla de Azuero, se alcanzó un acuerdo para la compra y comercialización de aproximadamente 10,000 quintales de cebolla nacional.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) desmintió una publicación que circula en redes sociales sobre el supuesto retiro de cupo a un productor de cebolla en la región de Azuero, asegurando que la información es "falsa y carece de fundamento".

Según la entidad, no se han tomado decisiones arbitrarias ni acciones en perjuicio de productores por motivos personales.

"El IMA no ha adoptado decisiones arbitrarias ni ha actuado en perjuicio de ningún productor por motivos personales. Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento que pretenda vincular la gestión institucional con intereses particulares o conflictos individuales”, remarcó.

En paralelo, el IMA informó que, en coordinación con la Asociación de Productores de cebolla de Azuero, se alcanzó un acuerdo para la compra y comercialización de aproximadamente 10,000 quintales de cebolla nacional, correspondientes al excedente actual de producción.

Esta medida, de acuerdo con lo indicado, busca atender la sobreoferta del rubro, reducir el riesgo de pérdidas económicas en el sector y contribuir a la estabilidad del mercado. La cebolla adquirida está siendo distribuida a través de los puntos de venta y agroferias a nivel nacional.

El comunicado también hace un llamado a la ciudadanía a verificar la información antes de compartirla, con el fin de evitar la desinformación.

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