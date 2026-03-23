IMA acuerda compra de 10 mil quintales de cebolla para apoyar a productores

El producto será distribuido a través de las agrotiendas del IMA a nivel nacional, garantizando su venta en el mercado local.

Productores de cebolla en la región de Suero lograron un acuerdo con el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) para la compra de aproximadamente 10 mil quintales de cebolla nacional, con el objetivo de dinamizar su comercialización y evitar pérdidas por excedentes.

Según explicaron los productores, el producto será distribuido a través de las agrotiendas del IMA a nivel nacional, garantizando su venta en el mercado local.

“Logramos con el IMA que se comercializaran 10 mil quintales de cebolla, que pudieran ser el excedente en estos momentos, para que el IMA establezca el precio de mercado”, indicó Edwin Pérez, productor de cebolla.

Por su parte, el director del IMA, Nilo Murillo, señaló que la venta del producto podría iniciar a partir de mañana, con una distribución progresiva durante la semana en distintos puntos del país.

🔗Puedes leer: Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este miércoles

El acuerdo representa un alivio para los productores, quienes mantenían grandes volúmenes de cebolla almacenados, situación que generaba preocupación debido al riesgo de pérdidas. A esto se suma el aumento en el precio del combustible, que ha elevado los costos de producción y comercialización.

Los productores destacaron que esta medida permitirá estabilizar el mercado y dar salida al excedente, al tiempo que garantiza al consumidor el acceso a un producto nacional.

Con información de Eduardo Vega