Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este miércoles

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este miércoles 25 de marzo, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

MIÉRCOLES 25 DE MARZO

📍Los Santos

• Jardín Deportivo de La Enea, distrito de Guararé

📍Panamá

• Estacionamientos del Instituto Geográfico de Panamá Tommy Guardia, corregimiento de Curundu

📍Panamá Oeste

• Casa Comunal de Trinidad de Las Minas, en El Cacao, distrito de Capira

📍Veraguas

• Casa del Productor, terrenos de la feria de Chitra, distrito de Calobre

• Casa Comunal de La Raya de Santa María, distrito de Santiago

📍Bocas del Toro

• Casa Comunal de Valle del Risco, en el distrito de Almirante

📍Panamá Este

• Parque de Margarita, en el distrito de Chepo

📍Chiriquí

• Cancha de Loma de San Pedro, en El Tejar, distrito de Alanje

📍Herrera

• Junta Comunal de Quebrada del Ciprian, distrito de Las Minas

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Peñas Blancas, distrito de Müna