Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este miércoles
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Ciudad de Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este miércoles 25 de marzo, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
MIÉRCOLES 25 DE MARZO
📍Los Santos
• Jardín Deportivo de La Enea, distrito de Guararé
📍Panamá
• Estacionamientos del Instituto Geográfico de Panamá Tommy Guardia, corregimiento de Curundu
📍Panamá Oeste
• Casa Comunal de Trinidad de Las Minas, en El Cacao, distrito de Capira
📍Veraguas
• Casa del Productor, terrenos de la feria de Chitra, distrito de Calobre
• Casa Comunal de La Raya de Santa María, distrito de Santiago
📍Bocas del Toro
• Casa Comunal de Valle del Risco, en el distrito de Almirante
📍Panamá Este
• Parque de Margarita, en el distrito de Chepo
📍Chiriquí
• Cancha de Loma de San Pedro, en El Tejar, distrito de Alanje
📍Herrera
• Junta Comunal de Quebrada del Ciprian, distrito de Las Minas
📍Comarca Ngäbe Buglé
• Peñas Blancas, distrito de Müna