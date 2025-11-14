TVN Media: Aclaración sobre promociones

Ciudad de Panamá/Con relación a las diferentes promociones que realiza TVN Media, nos gustaría recordar y aclarar que la empresa nunca solicitará a sus audiencias realizar pagos y/o compras a terceros para la posterior obtención de premios. Todas nuestras promociones son transmitidas exclusivamente a través de nuestros canales, programas y vías oficiales.

Agradecemos su confianza y los animamos a mantenerse conectados con nosotros a través de nuestros medios oficiales para disfrutar de nuestras promociones de manera segura y auténtica.