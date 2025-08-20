TVN Media presentó el documental que revela la experiencia de las escuelas que lideraron el reciclaje en Panamá

La competencia fue creada para abordar el problema de la excesiva generación de residuos en Panamá, donde cada persona produce más de 1.2 kilogramos de basura al día.

Ciudad de Panamá, Panamá/En un esfuerzo por destacar la experiencia transformadora de los jóvenes como nuevos agentes de cambio, TVN Media presentó el documental "Competencia Intercolegial Reciclaje 2025". Esta iniciativa, que buscó sembrar conciencia ambiental en familias y comunidades, culminó con resultados impresionantes: cinco escuelas de San Miguelito y La Chorrera lograron recolectar un total de 2.5 toneladas de desechos reciclables en solo siete días.

La competencia fue creada para abordar el problema de la excesiva generación de residuos en Panamá, donde cada persona produce más de 1.2 kilogramos de basura al día. Para esta competencia, se instalaron "puntos limpios" en cada centro educativo, donde estudiantes y docentes se unieron para clasificar y recolectar plásticos, cartón y otros materiales que, de otro modo, habrían terminado en vertederos.

Más allá de los números, la competencia sirvió como una poderosa herramienta educativa y de cohesión social. "Esto nos ha enseñado a trabajar en equipo, pero sobre todo, a llevar esta cultura a nuestras casas y a nuestras familias", expresó un estudiante. Maestros y padres de familia reportaron que el programa fortaleció los lazos entre la comunidad escolar, convirtiendo el reciclaje en una actividad de grupo.

Al final de la competencia, se confirmó que la Escuela Martin Luther King fue la ganadora indiscutible, habiendo recolectado 1,445.8 libras de material reciclable.

El éxito de este proyecto resalta la importancia de involucrar a la juventud en la búsqueda de soluciones sostenibles para el país. Los organizadores afirman que, si bien la competencia ha terminado, el verdadero trabajo apenas comienza, pues la meta es que estos nuevos hábitos perduren y se extiendan por toda la comunidad.

Mira el documental completo en el siguiente video.

