TVN Media y Sumarse firman convenio para promover la Semana de la Responsabilidad Empresarial

La decimocuarta edición del evento, organizado por Sumarse, tendrá como ejes centrales la sostenibilidad, la innovación y el crecimiento empresarial desde una perspectiva responsable .

Panamá/TVN Media y Sumarse sellaron una alianza estratégica para impulsar la promoción de buenas prácticas empresariales en el marco de la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 2025, que se celebrará en Panamá los días 14 y 15 de octubre bajo el lema Creer, Crear, Crecer.

La decimocuarta edición del evento, organizado por Sumarse, tendrá como ejes centrales la sostenibilidad, la innovación y el crecimiento empresarial desde una perspectiva responsable.

El programa contempla la participación de expositores internacionales, talleres, diálogos y la presentación de estudios relevantes sobre sostenibilidad. Desde su creación, más de 1,100 personas se han capacitado a través de la Semana de la RSE.

“Sumarse ha sido una guía importantísima en nuestro proyecto de sostenibilidad, donde no solo buscamos la sostenibilidad de la empresa financiera, sino también todo lo que hacemos alrededor de nuestro entorno con la comunidad y el medioambiente. Sumarse es esa misma guía para muchas otras empresas en Panamá. Entonces, a través de TVN Media, como media partner de Sumarse, les damos acceso a toda nuestra audiencia para seguir promoviendo las buenas prácticas en las empresas por el beneficio del país”, afirmó Luis Mouynes, gerente de TVN Media.

Por su parte, Karla Mola, directora de Sumarse, destacó la visión que inspira la edición de este año: “Queremos que la gente, de verdad, salga motivada, inspirada en creer que la sostenibilidad es la herramienta para tener empresas sólidas, empresas con buena reputación, empresas con buen relacionamiento y mostrar todas las buenas prácticas que hemos creado para un mejor Panamá”.

La Semana de la RSE 2025 se perfila como un espacio clave para fortalecer el compromiso empresarial con el desarrollo sostenible, conectando líderes, expertos y organizaciones en torno a un objetivo común: construir un Panamá más responsable e inclusivo.