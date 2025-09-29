TVN Media y Senacyt firman alianza para promover la ciencia en Panamá

El acuerdo contempla la apertura del segmento “Cyber Break”, que se transmitirá de lunes a viernes dentro del programa Hello Break de TVN Radio, con la participación de científicos de Senacyt.

TVN Media y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) firmaron este lunes una alianza estratégica para la difusión de contenido científico, con el objetivo de acercar la ciencia a la ciudadanía y destacar el trabajo de investigadores e innovadores panameños.

El gerente de TVN Media, Luis Mouynes, resaltó la importancia de este esfuerzo conjunto:

“Con esta alianza realmente nos llena de orgullo porque nos permite fortalecer el mensaje que da Senacyt al país en desarrollo sostenible a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. A través de nuestros espacios y nuestro liderazgo informativo, podemos dar a conocer todas esas innovaciones que se hacen en Panamá. Muchas veces nos sorprende escuchar que esos proyectos existen aquí, y es Senaci¿yt quien los impulsa”.

Por su parte, Eduardo Ortega, director de Senacyt, dijo que este segmento representa una oportunidad para “democratizar la ciencia”, acercándola a la vida cotidiana de las personas, al mismo tiempo que abre una ventana para promover la vocación científica entre innovadores e investigadores nacionales.

Con esta alianza, TVN Media y Senacyt buscan convertir la ciencia en un tema cercano, accesible y relevante para la sociedad, fortaleciendo así la cultura científica y la divulgación de conocimiento en Panamá.