TVN Media y el Teatro Nacional sellan alianza para promover la cultura panameña

El Teatro Nacional , ubicado en el Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá, es considerado una de las joyas arquitectónicas y culturales del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/TVN Media y el Teatro Nacional formalizaron este lunes 22 de junio un convenio de colaboración que busca fortalecer la difusión de las actividades culturales que se desarrollan en uno de los espacios patrimoniales más importantes del país.

A través de esta alianza, TVN Media pondrá a disposición sus distintas plataformas de comunicación para dar visibilidad a la programación artística, educativa y cultural del Teatro Nacional, con el objetivo de acercar a más panameños a este emblemático recinto y fomentar el interés por el patrimonio histórico de la nación.

Durante el acto de firma, el presidente de la Junta Directiva del Teatro Nacional, Ramón Varela, destacó la importancia de contar con un aliado estratégico para ampliar el alcance de las iniciativas culturales.

“Entonces, este es un convenio que nos va a dar esa oportunidad. La verdad es que TVN es un socio estratégico; no podríamos soñar con algo mejor para el teatro, para ayudar a estrechar esos vínculos”, expresó Varela.

Por su parte, Guadalupe Guillén, directora de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos de TVN Media, señaló que la empresa mantiene un firme compromiso con la promoción de la cultura y la identidad nacional.

“Bien podríamos decir que es una de esas casas de la cultura referentes. Nosotros creemos que poner nuestras plataformas a su servicio para que más panameños conozcan lo que hace el Teatro Nacional, para que más panameños tengan la experiencia de visitarlo, porque además es una experiencia histórica, algo que está desde los inicios de la República. Es una experiencia que nos hace a todos sentir muy orgullosos”, manifestó.

El Teatro Nacional, ubicado en el Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá, es considerado una de las joyas arquitectónicas y culturales del país. Inaugurado en 1908, ha sido escenario de importantes presentaciones artísticas nacionales e internacionales y constituye un símbolo del desarrollo cultural panameño.

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Con esta alianza, ambas instituciones buscan impulsar una mayor participación ciudadana en las actividades culturales y contribuir a la preservación y valoración del patrimonio histórico que representa el Teatro Nacional para las actuales y futuras generaciones.