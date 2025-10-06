Ulpiano Vergara encabeza la lista de artistas que representarán a Panamá en el Desfile de la Hispanidad en Nueva York

🎶 Entre los artistas confirmados destacan Ulpiano Vergara, Los Beachers, Idania Dowman y agrupaciones de bailarines folclóricos, quienes se presentarán ante más de 20 mil asistentes. 🎶 En el marco de la celebración, también se llevará a cabo el Panamanian Day Parade, programado para el 11 de octubre, que conmemorará sus 30 años de fundación.

Ciudad de Panamá, Panamá/Nueva York se prepara para celebrar el Desfile de la Hispanidad, que se realizará el próximo 12 de octubre en el distrito de Brooklyn, y donde la cultura panameña tendrá un papel protagónico. Entre los artistas confirmados destacan Ulpiano Vergara, Los Beachers, Idania Dowman y agrupaciones de bailarines folclóricos, quienes se presentarán ante más de 20 mil asistentes.

Las festividades inician este viernes 10 de octubre con actividades preliminares que anteceden a este tradicional evento. En el marco de la celebración, también se llevará a cabo el Panamanian Day Parade, programado para el 11 de octubre, que conmemorará sus 30 años de fundación, consolidándose como un referente de identidad y orgullo para la diáspora panameña en Estados Unidos.

El Ministerio de Cultura (MiCultura) informó que las delegaciones panameñas están listas para enaltecer las raíces y la identidad nacional en el corazón de la Gran Manzana. La institución destacó que se ha brindado el apoyo necesario para garantizar que artistas y talentos tengan espacios de relevancia en escenarios internacionales.

Durante el desfile, el público podrá disfrutar de una muestra del folclore panameño con la interpretación de música típica, bailes tradicionales y la exhibición de trajes como la pollera, en una celebración que resalta la riqueza cultural del país.

El Desfile de la Hispanidad, también conocido como el Panamanian Day Parade, se celebra cada octubre coincidiendo con el Mes de la Hispanidad y las fiestas patrias panameñas.

Este evento, organizado por el Comité de Independencia y Cultura Panameña en Nueva York (Dicpny), busca promover el intercambio cultural y ofrecer a niños, jóvenes y adultos la oportunidad de mantener vivas las tradiciones a través de la música, las bandas y las marchas.