Exposición de arte en Coclé resalta talento juvenil y avanza proyecto de la Escuela de Bellas Artes.

Coclé/La Escuela de Bellas Artes Estelina Tejera de Penonomé, en conjunto con la Universidad de Arte Ganexa, presentó una exposición de artes visuales en la Gobernación de Coclé, donde estudiantes exhibieron obras que abarcan desde temáticas costumbristas hasta interpretaciones modernas.

El profesor José Arroyo, docente de la Escuela de Bellas Artes, indicó que este espacio ha sido fundamental para los estudiantes. Además de mostrar su talento, destacó que muchos han logrado vender sus obras, lo que les permite solventar algunas dificultades económicas. De igual forma, resaltó la variedad de técnicas expuestas, como óleo, acrílico y propuestas con texturas.

La exposición incluyó paisajes y obras con un fuerte componente costumbrista, inspiradas en raíces folclóricas y en concursos previos. “Se les orienta a los jóvenes a desarrollar su creatividad respetando siempre su idea original, porque lo importante es que plasmen sus raíces y su identidad cultural”, agregó Arroyo.

Entre los expositores estuvo Alexander González, joven artista penonomeño, quien presentó diferentes técnicas pictóricas, incluyendo una interpretación de La Balsa de la Medusa, además de composiciones inspiradas en la fauna panameña y en el arte abstracto. “Queremos darnos a conocer, expandir nuestro legado y mantener vivo este arte que no debería perderse”, señaló González.

Durante la actividad, el gobernador de la provincia se refirió a la construcción de la Escuela de Bellas Artes de Coclé, proyecto que busca brindar instalaciones adecuadas a estudiantes que, hasta ahora, han tenido que improvisar sus espacios de creación.

Manifestó que muchas veces se ha visto a los jóvenes pintando en parques o portales de casas, agregando que pronto contarán con una escuela que tenga todas las condiciones necesarias para desarrollar su talento. El evento permitió no solo exhibir y comercializar obras, sino también reforzar la importancia de contar con espacios formales que apoyen el desarrollo artístico en la región.

