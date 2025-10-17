Universidad de Panamá fortalece lazos de cooperación con la Embajada de EEUU

Reafirmaron su compromiso de mantener una colaboración sostenida a través de programas de becas, intercambios, cooperación técnica y proyectos conjuntos.

Ciudad de Panamá/El rector de la Universidad de Panamá, Dr. Eduardo Flores Castro, sostuvo un encuentro con representantes de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá con el propósito de dialogar sobre iniciativas orientadas a fortalecer la cooperación académica y cultural, así como generar nuevas oportunidades de colaboración entre ambas instituciones.

Durante la reunión, el Sr. Salman Haji, agregado cultural de la Embajada, acompañado por Katherine Ordoñez, primera secretaria de la misión diplomática, presentaron diversas iniciativas relacionadas con la promoción de programas de intercambio, becas, proyectos académicos conjuntos y apoyo en infraestructura.

Estas iniciativas son con el fin de contribuir al fortalecimiento de la formación educativa y cultural de la comunidad universitaria panameña.

Los representantes diplomáticos destacaron el papel de la Universidad de Panamá como la institución de educación superior más importante del país, reafirmando su compromiso de mantener una colaboración sostenida a través de programas de becas, intercambios, cooperación técnica y proyectos conjuntos.

También participaron en el encuentro Sarah Ferguson, enlace del programa Fulbright, y el Dr. Gilberto Boutin, director de la Dirección de Cooperación Internacional y Asistencia Técnica (DICIAT) de la Universidad de Panamá, quienes coincidieron en la relevancia de continuar promoviendo espacios de diálogo y cooperación que impulsen el desarrollo académico, tecnológico y cultural de la institución.

Este acercamiento refuerza la relación histórica entre la Universidad de Panamá y la Embajada de los Estados Unidos, consolidando una alianza estratégica para la formación de futuras generaciones de profesionales y líderes panameños.