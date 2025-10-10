Más de mil 500 estudiantes participaron de la feria de empleo de la Universidad de Panamá

Jóvenes de la Universidad de Panamá participaron en la gran jornada organizada por la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles en alianza con Konzerta.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Universidad de Panamá (UP) organizó la primera Feria de Empleo presencial del 2025, organizada por la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles (VAE) en coordinación con la plataforma de empleos Konzerta. Más de mil 500 estudiantes acudieron al Paraninfo Universitario en búsqueda de oportunidades laborales, pasantías y prácticas profesionales.

La vicerrectora de Asuntos Estudiantiles, Mayanín Rodríguez, resaltó que el propósito del evento es poder fortalecer la inserción laboral de la población universitaria, promoviendo el acercamiento directo entre el talento joven y las necesidades del sector productivo nacional.

La actividad contó además con la presencia del vicerrector académico, José Emilio Moreno, así como de representantes de Konzerta, entre ellos el director Miguel Bechard y el vocero Jeff Morales, quienes destacaron el interés del sector privado en captar profesionales formados en la UP.

Esta feria enmarca la celebración del 90 aniversario de la Universidad de Panamá y reafirma el compromiso de la VAE con el desarrollo humano, la empleabilidad y la proyección social de sus estudiantes.

