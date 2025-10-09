Universidad de Panamá: Talento y creatividad en el Film Fashion & Music Show 2025

La Universidad de Panamá celebró su 90 años con una gala que unió arte, moda y música en el parlentino.

Ciudad de Panamá/Film, Fashion & Music Show fue realizado el 27 de septiembre desde el Parlatino, con la iniciativa de los 90 años de la Universidad de Panamá; el evento fue organizado por la Facultad de Comunicación Social.

Una gala que integró el cine, la moda y la música en un solo escenario. El evento tuvo lugar en el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), donde fue muestra del talento, la creatividad y el compromiso académico de los estudiantes, bajo el apoyo de VYA Productions, empresa que asumió esta actividad como una responsabilidad social. Este espectáculo contó con música en vivo a cargo del maestro pianista David Edgardo Quintero y la Orquesta de Cámara de la Universidad de Panamá dirigida por el magíster Renzo Sánchez.

Por otro lado, la Embajada del Reino de Marruecos fue el patrocinador oficial de esta gran iniciativa, donde presentaron un desfile cultural de caftanes marroquíes en que resaltó la riqueza del arte textil y así promoviendo el intercambio cultural entre ambas naciones.

El Film Fashion & Music Show tuvo la dirección del profesor Danilo Ovalle, que mencionó el compromiso de la Universidad de Panamá con la formación integral, la innovación creativa y la vinculación social, consolidando a la Facultad de Comunicación Social.