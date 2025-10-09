El Centro Regional Universitario de San Miguelito gradúa a 445 nuevos profesionales

El Centro Regional Universitario de San Miguelito (Crusam) celebró la culminación académica de cientos de estudiantes y reiteró el llamado a concluir la construcción de la nueva sede.

San Miguelito, Panamá/El Centro Regional Universitario de San Miguelito (Crusam) llevó a cabo la ceremonia de graduación de 445 nuevos profesionales, en un acto que destacó el compromiso académico y social de esta comunidad educativa.

Durante el acto, se reconoció el esfuerzo de los estudiantes, docentes y autoridades que han mantenido la excelencia académica pese a los desafíos de infraestructura que enfrenta el centro.

El evento también sirvió como escenario para reiterar el llamado a las autoridades nacionales sobre la necesidad de concluir la construcción de la nueva sede del Crusam, un proyecto que busca ofrecer espacios dignos, modernos y acordes con las exigencias de la educación superior actual.

El vicerrector académico de la Universidad de Panamá, Dr. José Emilio Moreno, destacó que culminar esta obra representa una inversión en el futuro del país. No se trata solo de un edificio, sino de un compromiso con la educación pública, la investigación y el bienestar de toda la comunidad universitaria.

Puedes leer: San Miguelito creará un fideicomiso para administrar los fondos de la tasa de recolección de basura

Los graduandos más destacados figuran Marino Murillo Solís, primer puesto de honor; Zulena Campos Saavedra, segundo puesto; y Eraida Yáñez Cárdenas, tercer puesto, quienes fueron reconocidos por su dedicación y sobresaliente desempeño académico.

La reconocida artista panameña Idania Dowman, conocida como “La Dama del Jazz”, también formó parte de esta promoción, celebrando la culminación de sus estudios universitarios junto a sus compañeros. El director del Crusam, Dr. Luis Acosta Betegón, recordó que este centro, con más de 30 años de trayectoria, ha sido un motor de transformación social en la región. Resaltó además los programas doctorales y las iniciativas educativas para personas privadas de libertad, como ejemplo del compromiso del Crusam con la inclusión y la equidad.

Con esta graduación, la promoción 2024-2025 se consolida como reflejo del esfuerzo y la vocación de servicio que distinguen a los estudiantes de la Universidad de Panamá, listos para contribuir al desarrollo nacional con ética, conocimiento y responsabilidad social.

Te puede interesar: ¡Atroz! Hombre que cometió delitos sexuales prolongados contra su hija queda detenido provisionalmente