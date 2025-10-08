San Miguelito creará un fideicomiso para administrar los fondos de la tasa de recolección de basura

Panamá/Una vez se concrete la nueva concesión para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos en el distrito de San Miguelito, el municipio pondrá en marcha un fideicomiso de administración de fondos que permitirá manejar los recursos provenientes de la tasa de gestión integral de residuos.

Así lo establece el Acuerdo Municipal No. 61, aprobado el 16 de septiembre de 2025, mediante el cual el Concejo Municipal autoriza a la alcaldesa Irma Hernández a “negociar la constitución de un fideicomiso de administración de los fondos de la tasa de gestión integral de residuos como parte del contrato de concesión del servicio de gestión integral de residuos sólidos en el distrito de San Miguelito”.

De acuerdo con el documento, la negociación se realizará con el Banco Nacional de Panamá, que actuará como fideicomitente y custodio de los recursos.

La suscripción del contrato de fideicomiso, producto de la negociación aquí autorizada, deberá pasar por la aprobación del Concejo Municipal”, se lee en el acuerdo.

El Concejo argumenta que este modelo busca garantizar una administración transparente y sostenible del servicio, al amparo de lo dispuesto en la Ley 1 de 1984, que faculta a las entidades públicas a establecer fideicomisos sobre bienes propios para asegurar la correcta ejecución de sus fines institucionales.

Corresponde al Municipio de San Miguelito garantizar la prestación continua, eficiente y sostenible del servicio de gestión de residuos sólidos, en beneficio de la salud pública, la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de sus habitantes”, destaca el texto del acuerdo.

El fideicomiso se implementará una vez se adjudique la licitación para la nueva concesión del servicio, actualmente suspendida por orden de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

La medida, de suspensión temporal, se dio tras la presentación de reclamos de empresas interesadas en el proceso, cuyo precio de referencia asciende a 315 millones 217 mil 728 dólares, por un periodo de 20 años y dos meses.

El nuevo contrato reemplazará al que desde hace 25 años mantiene la empresa Revisalud, S.A., el cual vence el 18 de enero de 2026.

En San Miguelito, la generación de desechos oscila entre 400 y 440 toneladas diarias, convirtiendo la recolección de basura en uno de los servicios más sensibles para la población.

La creación del fideicomiso, según las autoridades, busca garantizar la continuidad del servicio y evitar retrasos en los pagos a contratistas o proveedores durante la transición entre concesiones.

El acuerdo también establece que entrará a regir “a partir de su aprobación, sanción y promulgación”.