Universidad de Panamá implementaría diplomas electrónicos a partir del próximo año.

Panamá/La Universidad de Panamá se prepara para dar un paso importante en la modernización de sus procesos administrativos: a partir del próximo año, sus egresados podrían recibir diplomas electrónicos gracias al nuevo Sistema de Revisión y Emisión de Diplomas Electrónicos (Siredes), desarrollado por la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (Ditic).

Durante la presentación oficial del sistema ante las autoridades universitarias, el director de la Ditic, Saulo Aizprúa, explicó que este avance tecnológico integra en una sola plataforma digital todos los procesos que actualmente se realizan de forma manual.

El resultado del diploma electrónico es la integración de múltiples componentes institucionales en un sistema automatizado y seguro”, señaló Aizprúa.

El equipo técnico de la Ditic mostró además las distintas aplicaciones vinculadas al proceso de revisión y emisión de diplomas, así como las herramientas de consulta y generación de información que permitirán reducir significativamente los tiempos de los trámites administrativos.

Aizprúa destacó que el nuevo sistema también integra otros servicios universitarios, lo que facilitará el proceso para los estudiantes.

Se ha logrado integrar otros servicios como el documento de paz y salvo, el examen de inglés y las horas de labor social, que antes requerían la presencia del estudiante en distintas oficinas. Ahora todo ese proceso será automatizado y gestionado desde un sistema local unificado”, explicó.

Por su parte, el secretario general de la Universidad de Panamá, Ricardo Parker, subrayó el beneficio que representará este cambio para los egresados.

Con esta innovación, el estudiante podrá solicitar su diploma cuantas veces lo requiera, al mismo costo y con total validez oficial”, afirmó.

De acuerdo con la Universidad de Panamá se busca modernizar los servicios, reducir tiempos de espera y garantizar mayor seguridad y accesibilidad en los procesos académicos.