Vecinos de Las Lomas en Chiriquí denuncian más de dos meses sin suministro regular de agua potable

Los moradores advirtieron que, de no recibir una respuesta pronta, podrían verse obligados a realizar manifestaciones en las calles como medida de presión para exigir la restitución del servicio de agua potable.

David, Chiriquí/Los residentes del sector de Llano del Medio, en el corregimiento de Las Lomas, provincia de Chiriquí, manifestaron su creciente preocupación y desesperación ante la falta de suministro adecuado de agua potable, una situación que aseguran se mantiene desde hace más de dos meses.

Los afectados señalan que la escasez del servicio ha impactado de forma directa su vida diaria, afectando especialmente a niños en edad escolar, adultos mayores y personas con condiciones de salud delicadas, quienes requieren acceso constante al agua.

“Ya no más, no podemos soportar seguir mendigando agua”, expresó la residente Odorina Castillo, al describir la difícil situación que enfrentan en la comunidad.

Según relatan algunos moradores, la falta de abastecimiento los ha obligado incluso a recurrir al uso de agua de lluvia para actividades básicas como el baño y la limpieza del hogar, ante la ausencia de una respuesta efectiva por parte de las autoridades.

Otro residente, Gertrudis Fuentes, hizo un llamado a las autoridades nacionales para que atiendan la situación en las comunidades del interior del país, particularmente en la provincia chiricana.

“Le pedimos al director nacional que mire al interior, a Chiriquí y al corregimiento de Las Lomas, porque hemos hecho gestiones y no hemos logrado solución. Queremos agua 24/7”, afirmó.

Los moradores advirtieron que, de no recibir una respuesta pronta, podrían verse obligados a realizar manifestaciones en las calles como medida de presión para exigir la restitución del servicio de agua potable.

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Con información de Demetrio Ábrego