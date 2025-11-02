Veraguas rinde homenaje a Juan Demóstenes Arosemena y a los próceres del 3 de noviembre

El docente Eduardo Flores Cedeño resaltó la trascendencia del expresidente en la historia educativa del país.

Santiago, Veraguas/Docentes y autoridades locales recordaron este domingo Día de los Difuntos el legado de Juan Demóstenes Arosemena, responsable de la construcción de la Escuela Normal, en Santiago, de Veraguas, así como el aporte de los mártires y próceres veragüenses que participaron en la gesta del 3 de noviembre de 1903.

Las actividades iniciaron en el Parque de Santiago y continuaron con una ceremonia en el cementerio municipal, donde se colocaron ofrendas florales en memoria de Arosemena y de los veragüenses que contribuyeron al movimiento independentista.

El docente Eduardo Flores Cedeño resaltó la trascendencia del expresidente del país en la historia educativa del país.

El principal legado de Juan Demóstenes Arosemena fue la construcción de la escuela, que marcó un antes y un después del distrito. Con la construcción de la escuela, Veraguas se convierte en lo que algunos llaman la cuna de la educación en Panamá”, señaló.

La Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena ha sido, por décadas, la cuna de maestros de todo el país, y su existencia simboliza el compromiso con la formación docente y la educación nacional.

Por su parte, otra docente subrayó la entrega y patriotismo de los veragüenses que participaron en la independencia:

Los próceres de Veraguas son gente que hicieron entrega total de su trabajo y patriotismo a la provincia y que decidieron hacer parte del movimiento del 3 de noviembre allá en Panamá”, expresó.

Durante el acto también se recordó a figuras emblemáticas como Juan Bautista Amador García, Ignacio Valdés, Mario Augusto Riera Pinilla y el pintor Adriano Herrera Batista, quienes dejaron una huella imborrable en la historia y cultura de Veraguas.

La jornada concluyó con un mensaje de unidad y gratitud hacia quienes forjaron los valores de educación, identidad y patriotismo que continúan guiando a las nuevas generaciones.

Con información Ney Castillo.