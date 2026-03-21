Verano Canal reúne a miles de familias en una jornada llena de música y entretenimiento

Desde tempranas horas de la tarde, familias enteras comenzaron a llegar al lugar para disfrutar de una jornada marcada por presentaciones musicales y un ambiente festivo.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Verano Canal continúa consolidándose como uno de los principales espacios de recreación familiar en Panamá, al reunir a miles de personas en las escalinatas del edificio de la administración de la Autoridad del Canal de Panamá.

Desde tempranas horas de la tarde, familias enteras comenzaron a llegar al lugar para disfrutar de una jornada marcada por presentaciones musicales y un ambiente festivo. Con sillas, mantas y alimentos, los asistentes se distribuyeron entre las gradas y áreas verdes, en busca de un espacio para apreciar el espectáculo.

Durante la jornada, diversos artistas nacionales subieron al escenario para animar al público. Entre ellos destacaron Os Almirante, Miguel Cigarruista, Julieta Villamonte, Toby King, Kenny & Kiara, quienes ofrecieron presentaciones que mantuvieron el entusiasmo de los asistentes.

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El evento, que ha sido replicado en provincias como Colón, Chiriquí y Los Santos, forma parte de una iniciativa del Canal de Panamá orientada a promover actividades culturales y de esparcimiento para la población.

El ambiente estuvo acompañado de condiciones climáticas favorables, con brisa y temperaturas agradables, lo que contribuyó a una mayor asistencia. Además, los visitantes aprovecharon las áreas de comida habilitadas para complementar la experiencia.

La actividad inició alrededor de las 4:00 p.m. y se espera que se extienda hasta altas horas de la noche. Para este domingo está previsto el cierre del evento, con una programación especial que pondrá fin a esta edición del Verano Canal.

Con información de Jessica Román