La Villa de Los Santos celebra 456 años de fundación con desfile de carretas y folklore

Concluidas las festividades por el aniversario de fundación, La Villa se prepara para las celebraciones del 10 de noviembre.

Con un colorido desfile de carretas y manifestaciones folklóricas, la Villa de Los Santos celebró este 4 de noviembre el cierre de sus 456 años de fundación, en una jornada que coincidió con el Día de los Símbolos Patrios, llenando de música, tradición y orgullo nacional las calles del histórico poblado.

Delegaciones de los distintos corregimientos del distrito de Los Santos se lucieron con presentaciones de danzas típicas, tamboritos y vistosas carretas adornadas con motivos alusivos a la identidad santeña. La celebración reunió a cientos de residentes y visitantes que disfrutaron del ambiente festivo que caracteriza a esta región del país.

El acto de fundación de La Villa de Los Santos, ocurrido en 1569, marcó el inicio de uno de los asentamientos más antiguos y emblemáticos del país. Este poblado no solo destaca por su historia colonial, sino también por su protagonismo en la gesta independentista del 10 de noviembre de 1821, cuando los santeños proclamaron el Primer Grito de Independencia de Panamá de España, hecho que dio inicio al movimiento libertario en todo el Istmo.

En ese contexto, las autoridades locales destacaron que la fundación de La Villa es más que una fecha histórica: es el símbolo del orgullo cultural y patriótico de la región de Azuero, cuna de la tradición, el folklore y la identidad nacional.

Concluidas las festividades por el aniversario de fundación, La Villa de Los Santos se prepara para las celebraciones del 10 de noviembre, día en que se conmemora el Grito de Independencia de Panamá de España.

Para este año, el distrito tiene programados eventos culturales, folklóricos y cívicos, con la participación de más de 60 delegaciones estudiantiles de todo el país, además de bandas de música, carretas típicas y presentaciones artísticas.

Las autoridades esperan una alta afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, quienes cada año llegan a La Villa para rendir homenaje a la historia y disfrutar de su riqueza cultural.