Vuelo de Avianca con 60 pasajeros retorna a Panamá luego de impacto con un ave

El piloto decidió regresar como medida preventiva. La Autoridad Aeronáutica Civil indicó que el aterrizaje se realizó sin inconvenientes.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una aeronave de Avianca con 60 pasajeros a bordo, que cubría el vuelo AVA 061 hacia Bogotá, Colombia, retornó al aeropuerto en Panamá después de reportar un impacto con un ave tras el despegue, aproximadamente a las 5:00 p.m. de este miércoles 28 de octubre.

Según la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), el piloto decidió regresar como medida preventiva. El vuelo tenía como destino el Aeropuerto Internacional El Dorado.

“Ante esta situación, el piloto tomó la decisión de retornar al aeropuerto como medida preventiva, realizando el aterrizaje sin inconvenientes”, señaló la institución en un comunicado.

Activan protocolos de seguridad

La AAC indicó que se activaron los protocolos de seguridad previstos para este tipo de situaciones.

El comunicado no precisó si la aeronave sufrió daños ni detalló cómo continuarían su viaje los pasajeros.