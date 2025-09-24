¡Una marea de cambio ambiental! Conoce a Marlene Matos y la organización Jóvenes por el Mar y las Costas

La filosofía de Marlene se ancla en una verdad poderosa: la niñez es nuestro futuro . Por ello, su enfoque se centra en la educación desde la escuela y la práctica en la vida real. Quiere que los niños no solo aprendan sobre el ambiente, sino que desarrollen una conciencia profunda que los impulse a actuar por un futuro mejor para el planeta.

Ciudad de Panamá, Panamá/En un era donde la crisis climática es una realidad ineludible, la labor de jóvenes líderes se vuelve más crucial que nunca. Marlene Matos, una joven de 25 años, orgullosamente oriunda de Colón ("C3" como ella lo dice), se alza como una de las voces más fuertes en esta lucha. Como líder y fundadora de la organización Jóvenes por el Mar y las Costas (JM&C), Marlene ha dedicado su vida a la protección de los ecosistemas marinos y costeros de Panamá.

La historia de esta Héroe por Panamá es un testimonio del poder de la perseverancia y de cómo una pasión infantil por la naturaleza puede convertirse en una misión de vida con un impacto real y tangible.

Su conexión con el medio ambiente se remonta a su niñez. Ella se describe a sí misma con una sola palabra: perseverancia. Desde muy pequeña, sintió una conexión especial con la naturaleza, y especialmente con el mar. Recuerda con claridad su frustración al ver basura en las calles y, peor aún, en las playas y el océano.

Se preguntaba por qué la gente arrojaba desechos en un lugar que no les pertenecía, en un espacio tan vital para la vida. Fue esa inquietud, esa pregunta constante, la que la llevó por un camino educativo y profesional enfocado en la solución.

¿Cómo surge JMC?

Su crecimiento personal y académico estuvo ligado a esta conciencia ambiental. Tras finalizar el bachillerato en ciencias, optó por estudiar Ingeniería Ambiental.

Sin embargo, no se detuvo allí. Continuó su formación con una práctica en temas marinos y costeros, especialmente en el Laboratorio Marino Costero de la Universidad Tecnológica de Panamá. Fue en ese momento, al pasar de la teoría a la ciencia y la investigación, que su conciencia se profundizó. Fue entonces donde se dio cuenta de la necesidad de ir más allá del voluntariado ocasional.

Con esta nueva perspectiva, se propuso crear una organización que no solo se enfocara en la acción, sino también en la ciencia. Así nació JM&C.

Jóvenes por el Mar y las Costas es una organización de jóvenes para jóvenes y niños, un modelo que demuestra que la edad no es una barrera para el liderazgo. Marlene reunió a un equipo de personas que compartían sus inquietudes y motivaciones, y juntos crearon la fundación.

Actualmente, JM&C cuenta con 15 líderes que dirigen todos los proyectos de la organización. Lo que une a este grupo de jóvenes, además de su energía y pasión, es un objetivo común: el cuidado ambiental.

Historias de éxito por la naturaleza

Una de las historias de éxito más significativas para la organización es el hecho de haber superado el escepticismo inicial. Marlene cuenta que muchas personas dudaban de que una organización liderada por jóvenes pudiera prosperar, argumentando que no eran lo suficientemente "capaces".

Sin embargo, la perseverancia del equipo de JM&C ha demostrado lo contrario. Hoy en día, el hecho de que su fundación continúe su labor incansable no solo a través de voluntariado, sino también de la ciencia y la investigación, es su mayor logro.

Jóvenes por el Mar y las Costas tiene aproximadamente un año y medio de existencia, pero ya ha dejado una huella profunda. Entre sus proyectos insignia se encuentra el Encuentro Nacional de Jóvenes por los Océanos, un evento que suelen realizar en el Mes de los Océanos para conmemorar la importancia de estos ecosistemas.

En Panamá, existe una proporción de personas con conciencia ambiental, pero Marlene enfatiza que aún hace falta un mayor impacto en el resto de la población. Para ella, el reto es llegar a quienes no están tan conscientes o no tienen la información necesaria para entender por qué es tan importante recoger un simple pedazo de basura.

"Si yo lo hago y 100 personas lo hacen, entonces ya no es uno, ya son 100 papeles de plástico recogidos de nuestros mares", explica con una simpleza que revela una gran sabiduría.

"La niñez es nuestro futuro"

Marlene tiene una teoría clara: la niñez es nuestro futuro. Por eso, cree firmemente que para mejorar las situaciones ambientales, la educación debe comenzar desde la infancia.

Su objetivo es que los niños no solo aprendan en la escuela, sino que también pongan en práctica los conocimientos, creando una conciencia ambiental que perdure para el futuro del planeta.

El mensaje que Marlene Matos le da a todos los jóvenes es simple y poderoso: "Atrévete, inténtalo, persiste en eso, no te rindas". Para ella, no importa cuán pequeña parezca la acción, siempre, siempre tendrá un resultado positivo.

A través de JM&C, ella y su equipo están demostrando que los jóvenes tienen la capacidad, la energía y la visión para enfrentar los desafíos ambientales de hoy y construir un mañana más limpio y sostenible. Su participación en Héroes por Panamá 2025 es una merecida oportunidad para que el mundo entero conozca su historia y se inspire en su incansable labor por el mar y las costas de Panamá.