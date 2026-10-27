Héroes por Panamá 2026: ensayo general afina los detalles para la gala de este miércoles

El programa insignia de responsabilidad social de TVN Media celebra 16 años de trayectoria. La gala será transmitida mañana, miércoles 28 de octubre, a las 8:00 p.m., por TVN Canal 2, después del noticiero estelar.

Ciudad de Panamá, Panamá/El ensayo general de la gala de Héroes por Panamá 2026 se realizó este martes para afinar los últimos detalles de la transmisión, prevista para mañana, miércoles 28 de octubre, a las 8:00 p.m. por TVN Canal 2, después del noticiero estelar.

La edición de este año marca los 16 años del programa insignia de responsabilidad social de TVN Media, que reconoce y da visibilidad a personas que transforman distintas realidades sociales a través de sus iniciativas. Seis panameños serán los protagonistas de la gala, en la que se conocerán sus historias y el impacto de las causas que representan.

Alexandra Ciniglio, directora de Contenido y Mercadeo de TVN Media, destacó que esta edición tendrá un significado especial para el país, luego del terremoto del pasado 9 de octubre, que despertó numerosas muestras de solidaridad entre los panameños.

“Vimos durante el terremoto que muchos panameños se convirtieron en héroes, salieron de sus casas, salieron de sus zonas de confort y salieron a ayudar a los panameños que lo estaban necesitando”, sostuvo.

Ciniglio señaló que esa disposición de ayudar representa el espíritu de la iniciativa, que durante 16 años ha visibilizado a personas que deciden involucrarse en causas sociales y aportar a quienes más lo necesitan.

“Es gente común y corriente que se sale de su camino para aportar a una causa o a un grupo de personas que lo necesita. Estamos convencidos de que Panamá necesita más héroes”, expresó.

Explicó que, mediante este programa, las organizaciones participantes reciben capital semilla, formación y acompañamiento para fortalecer su gestión y llevar sus proyectos al siguiente nivel. También resaltó la importancia del respaldo de la audiencia, cuya votación a través de la página web oficial permitirá elegir al ganador de esta edición.

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“Es una oportunidad para ver un programa diferente, conectarse con diferentes causas que aportan de una manera u otra a diferentes necesidades del país”, manifestó.

Seis causas se preparan para llegar a la gala

Los seis nominados también compartieron sus expectativas ante la oportunidad de dar mayor visibilidad a sus proyectos y ampliar el apoyo que reciben las organizaciones que representan.

Lianna Licona, de la Fundación Mónica Licona, destacó que participar en Héroes por Panamá representa una oportunidad para visibilizar el trabajo de la organización y conseguir donaciones y respaldo para continuar su labor.

Silvia Gálvez, de la Fundación Daniel Chávez, expresó que no esperaba que esta experiencia le permitiera dar a conocer su trabajo en favor de los niños que se benefician del comedor que impulsa la fundación.

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“Queremos ver a nuestro Panamá como un mundo mejor”, manifestó.

Por su parte, Monique Amado, creadora de Cumple con Causa, expresó su admiración por los recursos que TVN Media destina a visibilizar el trabajo de los nominados y ayudar a que sus iniciativas lleguen más lejos.

Jhosuet Jiménez, de Tu Samaritano, manifestó que estar nominado es muy grato para el grupo al que representa.

Pilar Gómez, de la Fundación DiabetesLATAM, también expresó su emoción por formar parte de esta edición. Recordó que llegó a Panamá hace nueve años y nunca imaginó que estaría entre los protagonistas del programa.

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“Me siento muy agradecida y muy feliz”, expresó.

Geraldine Petterson, de la Fundación De Dos en Dos, describió la nominación como un reconocimiento a su trabajo, al de los guías voluntarios y al de las personas con discapacidad que entrenan junto a la organización.

“Es un reconocimiento hermoso para mí, para todas las personas que son guías de nuestra fundación y las personas con discapacidad que entrenan con nosotros”, afirmó.

Una gala que rinde tributo a la solidaridad

María Guadalupe Guillén, directora de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos de TVN Media, destacó que el programa busca visibilizar causas importantes y reconocer a personas que generan cambios positivos en sus comunidades.

“Tenemos 16 años de un proyecto que busca visibilizar causas importantes, pero sobre todo, gente ordinaria que está haciendo cosas extraordinarias. En TVN nos sentimos felices de poder dar la oportunidad de que el país las conozca y colabore con ellas”, indicó.

En medio del dolor que vive el país tras el terremoto del 9 de octubre, la gala de este año también busca rendir tributo a quienes han tendido una mano a los demás y han demostrado que la solidaridad puede convertirse en una fuerza para superar las dificultades.

La cita será mañana, miércoles 28 de octubre, a las 8:00 p.m., por TVN Canal 2, después del noticiero estelar. La audiencia podrá conocer las historias de los seis nominados y apoyar sus causas mediante la votación en la página web oficial de Héroes por Panamá.

Con información de Jessica Román